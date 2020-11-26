Ксения Собчак в кожаном платье миди цвета карамели зажигательно станцевала с Даней Милохиным

Телеведущая присоединилась к «Тик-Току». Теперь она делает контент с молодежью и не боится для этого экспериментировать.

Ксения Собчак всегда старается идти в ногу со временем. Она пробует свои силы в разных сферах. Многие помнят, как девушка начала карьеру на телевидении. Она вела «Дом-2», а также была героиней шоу «Блондинка в шоколаде». Теперь ей нравится создавать свои передачи. Она открыта для самых разных тем, которые поднимает, когда общается со звездами. Не боится журналистка экспериментировать и со своим стилем.

За последние недели Ксения выходила в свет и в платье с воланами, и в костюме лазурного цвета. Теперь телеведущая присоединилась к «Тик-Току» вслед за Андреем Малаховым, Нюшей и другими знаменитостями. Она облачилась в кожаное платье миди цвета карамели, которое дополнила поясом. Наряд с модными рукавами-буфами подчеркнул ее стройность. Собчак дополнила образ туфлями-лодочками в тон. Она также убрала волосы в пучок и накрасила губы алой помадой.

Под ритмичный трек телеведущая сыграла сценку с молодежью, а потом зажигательно станцевала. Ксения двигалась не хуже звезд популярной соцсети. Среди танцоров был и Даня Милохин, который является кумиром миллионов и другом Малахова. Недавно молодой человек записал трек с Николаем Басковым «Дико тусим».

Многие поклонники были изумлены. Некоторые не могли представить, что Собчак может так зажигательно двигаться. Также фанаты обрадовались, что телеведущая присоединилась к «Тик-Токерам». Девушку одарили комплиментами. «Какая крутая», «Наряд роскошный», «Наша модница», «Так ногу двигать, это еще стоит постараться», «Роскошная Ксюша», «Теперь можно танцы Ксюши всем показывать», — прокомментировали пост подписчики.

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