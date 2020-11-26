«Подфотошопила себе талию»: Боня в шортах Louis Vuitton и алом купальнике позировала в Дубае

Виктория Боня в откровенном интервью Алене Жигаловой раскрыла подробности личной жизни. Она вспомнила, как около пяти лет прожила с мужчиной, который старшей ее на 11 лет, а также раскрыла причины расставания с ирландским миллиардером Алексом Смерфитом. Она даже призналась, что готовилась к свадьбе и была готова на брачный договор, но в итоге предложила ему расстаться, так как не чувствовала себя рядом с ним настоящей женщиной.

По словам Виктории, она всегда зарабатывала и теперь полностью обеспечивает себя. Девушка отметила, что зарабатывает около 200 тысяч долларов только на своих онлайн-курсах красоты. Не удивительно, что свой день рождения она решила отпраздновать в Дубае. Накануне модель прилетела в ОАЭ. Правда, ее поездка едва не была сорвана, так как ее задержали в парижском аэропорту за то, что она сняла защитную маску, когда пила воду.

Теперь Боня расслабляется на пляже. Она сначала примерила в отеле один из купальников. Девушка покрасовалась у зеркала в прозрачном купальнике, который только подчеркнул все прелести ее фигуры.

«Контент для взрослых. Девчонки, как вы считаете, можно в таком купальнике выйти на пляж или это перебор? С другой стороны, будто это топ. Такое ощущение, что какая-то порнозвезда», — поделилась модель.

А на следующий день Виктория вышла на пляж, но уже в более скромном наряде. Она надела алый слитный купальник и шорты Louis Vuitton. Девушка показала стройные ноги на побережье.

«Подфотошопила себе талию, надеюсь, не заметно. Всех люблю», — написала звезда.

Поклонники восхитились тем, как выглядит 40-летняя светская львица. Многие одарили ее комплиментами. «Вам фотошоп не нужен. Вы очень красивая, умная и обаятельная», «Прекрасно выглядите. Ваш позитив, улыбка заряжает и мотивирует», «Мне кажется, Вика в положении», «Поправилась и похорошела», — прокомментировали пост подписчики.

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