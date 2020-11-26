Звезде «Пятидесяти оттенков серого» прислали фото ребенка, «зачатого» им на съемках

Находясь на карантине со своей семьей, британский актер Джейми Дорнан получил письмо от безумного фаната, в котором говорилось, что у него есть ребенок на стороне. Как рассказал артист изданию Variety, в конверте был коллаж из детских фотографий и записка, которая касалась его роли в фильме «Пятьдесят оттенков серого».

«Кто-то сообщил, что это мой ребенок и моя жена должна знать, что у меня есть семилетний сын, — поделился мужчина. — Я думаю, они пытались сказать, что ребенок был моим и Дакоты Джонсон, и что он появился у нас, когда мы снимали первый фильм про «Пятьдесят оттенков».

Кстати, как раз около семи лет назад и проходили съемки первой части франшизы. Хотя 38-летний актер и его жена не поверили в присланный бред, это послание запомнилось им среди всех писем от поклонников.

больше по теме Джорджу Клуни приписали внебрачного ребенка Актер получил анонимное письмо с просьбой пройти тест на отцовство.

Дорнан поделился с журналистами, что имел дело с большим количеством подобного фанатского безумия, когда «Оттенки» только вышли на экраны. Оно и предостерегло мужчину от головокружительной славы секс-символа. После выхода третьей части актер практически завязал с кассовыми фильмами и начал работать в независимом кино. Сейчас он продвигает свой новый фильм «Дикая парочка», в котором снялся с Эмили Блант.

Напомним, актер женат на коллеге по цеху Амелии Уорнер. За семь лет брака у пары родились трое дочерей.

Смотрите также: