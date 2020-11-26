Анна Нахапетова запечатлела жену Александра Овечкина с младшим сыном Ильей на руках

Вера Глаголева ушла из жизни в 2017 году. У актрисы остались дочки: Анна и Мария Нахапетовы, а также Анастасия Шубская. Горе только сильнее сплотило сестер. Младшая из них живет в браке с Александром Овечкиным. Они обосновались в особняке в США, где тренируется хоккеист. Однако в этом году они прилетели в Россию и полгода провели в Москве, наслаждаясь общением с близкими. Супруги также привезли своих детей: двухлетнего сына Сергея и малыша Илью, которому всего шесть месяцев.

Когда наступили холода, Шубская с сестрами, племянниками и наследниками улетела на море. На днях к ней присоединился и Овечкин. На отдыхе сестры успели отпраздновать день рождения дочки Анны — Полины. Внучке Глаголевой исполнилось 14 лет. В честь этого события звездная семья устроила застолье. Анастасия облачилась в черное мини-платье с рюшами. Она танцевала с именинницей, облаченной в белое платье свободного кроя.

Уже после праздника Нахапетова опубликовала фото, на котором запечатлена вся семья, кроме Овечкина. В кадре Шубская позирует с младшим сыном на руках. Мальчик был облачен в белую рубашку и горчичные брюки. Рядом с мамой был и подросший Сережа. Сестры Нахапетовы стояли возле именинницы.

«24 ноября 2020! Оставлю здесь, на память о прекрасном дне с самыми родными и любимыми», — написала Анна.

Поклонники восхитились дружной семьей. Многие были рады видеть сыновей Овечкина. «Анна, ваша семья пример для многих!», «Какие же вы все классные», «Как счастлива была бы ваша мама, видя вас всех вместе», «Да, классные вы, дружные, видно, что царит доброта! Умнички! Душа мамы Веры спокойна за вас», — прокомментировали пост подписчики.

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