Пел сам Гогунский: Мария Кожевникова в пудровом костюме предстала на фото с дня рождения

Мария Кожевникова не скрывает, что любит свою семью. Мужу бизнесмену Евгению Васильеву она подарила троих сыновей. У них подрастает шестилетний Иван, пятилетний Максим и трехлетний Василий. Несколько лет назад актриса призналась, что до сих пор не расписалась с избранником в ЗАГСе. Они обвенчались в Ницце, а потом у них не было свободного времени и удобного случая для свадьбы.

После третьей беременности Мария долго не могла похудеть. Она признавалась, что не любит спорт, поэтому сбросить лишние килограммы ей было сложно. Но в этом году девушка удивила поклонников, когда после карантина предстала похудевшей. Теперь она носит женственные наряды, стараясь подчеркивать свою красоту. 14 ноября Кожевникова отпраздновала день рождения. Она устроила застолье, на которое пригласила только самых близких.

Лишь спустя почти две недели артистка опубликовала фото с праздника. Девушка украсила зал цветами, а над столом мерцали гирлянды. Сама именинница облачилась в пудро-розовый костюм. Широкие брюки и топ на тонкий лямках подчеркнули ее талию. Мария сделала гладкий хвост и нанесла нежный макияж на губы и веки.

«В этом году по понятной всем причине празднование дня рождения я отменила. Но родственники накануне все равно сказали, что заедут поздравить. Пришлось срочно искать тихое, укромное место, чтобы все поместились», — призналась звезда.

Поклонники восхитились красотой 36-летней артистки. Многие отметили, что за время пандемии она еще больше похорошела. К слову, на фото они увидели еще и Виталия Гогунского. Он пел с микрофоном в руках. «Очень красиво, и вы все очень красивые и счастливые», «Очень красивое празднование», «Очень красивая», «Как вам идут нежные цвета», «Спасибо, что поделились! Уютно, красиво, душевно», «Это свадьба прям, а не день рождения», — прокомментировали пост подписчики.

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