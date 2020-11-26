«Лучший папа в мире»: Ольга Бузова нежно обратилась к отцу в день его рождения

Как отметила певица и телеведущая, она безумно любит своего родителя.

Певица Ольга Бузова в Instagram нежно обратилась к своему отцу Игорю Дмитриевичу, который отмечает день рождения. Она опубликовала снимок, на котором стоит рядом с родителем. В руках у нее букет цветов, который, судя по всему, адресован папе.

«Папуля, с днем рождения! Любим тебя безумно. Лучший папа в мире. Подарил мне счастливое детство, длинные ноги, и мою родную сестру Анну Бузову. Спасибо за все! Будь счастлив и здоров». Ольга Бузова

«У тебя самый лучший отец», «С днем рождения, Игорь Дмитриевич. Самое главное – крепкого здоровья», «Цените, любите и благодарите родителей», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что отец Ольги Бузовой по профессии военнослужащий. С мамой певицы он давно развелся. При этом сохранил теплые отношения со своими дочками. Как известно, у Ольги Бузовой есть еще родная сестра Анна, которая не так давно перенесла инсульт и сейчас восстанавливается. Родные ее всячески поддерживают.

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