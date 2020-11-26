Идеальный папа: Тимати привел годовалого сына на тренировку к своей дочке от Алены Шишковой

Рэпер решил уделить время своим наследникам. Как оказалось, его старшая дочка мечтает стать актрисой и не против сняться в фильме о космосе.

Тимати не скрывает, что любит свободу. В этом году он неожиданно расстался со своей возлюбленной Анастасией Решетовой. Лишь год назад она родила ему сына Ратмира. Поклонники были уверены, что это укрепит их отношения, но после карантина пара раздельно провела отпуск, а потом они объявили о расставании. Теперь артист живет отдельно. Как известно, у него есть дочка Алиса от прошлых отношений с Аленой Шишковой. Фанаты не раз упрекали рэпера, что с девочкой он проводит больше времени, чем с сыном.

А недавно у Тимати выдался свободный день. Он провел его сразу с двумя наследниками. Трогательными кадрами поделилась его мама Симона Юнусова. Женщина активно помогает воспитывать малышей. Ее внучка занимается балетом, а теперь, как оказалось, ее также стали водить на занятия в аэротрубе. Алиса учится держаться в воздухе, под потоком ветра. Рэпер привел на занятие своего маленького сына. Мальчик знаком с сестрой и любит проводить с ней время.

«Сейчас по первому каналу идет реклама фильма, который состоится в 2021 году, в Космосе! На кастинг приглашаются девушки, предпочтительно профессиональные актрисы, но попробовать может любой желающий. Ну кому кроме меня не хочется в Космос?!» — поделилась Симона. «Но, у меня есть внучка, которая подходит по всем параметрам, мы уже даже начали готовиться! Уважаемые кастинг-директора! Не знаю, как вы, но Космос точно ждет нашу пигалицу!» — добавила она.

Поклонники восхитились бесстрашием шестилетней девочки. Также пользователи Сети назвали Тимати идеальным папой. «Бесстрашная Алиса может все! И в космос», «Я восхищаюсь развитием ваших внуков», «Вот в эти секунды свободного падения Алисы, у меня сердце замирает и ладошки ватными становятся. По мне, это ужасно страшно», «Боже какая она молодец!! Как она не боится высоты», «Маленькая храбрая девочка! И такая тоненькая, гибкая, нереальная», «Ратмир следит за сестричкой», «Тимати прекрасный папа», — прокомментировали пост подписчики.

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