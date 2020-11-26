Волочкова отдыхает: сестра Нюши в ярко-красном купальнике красиво села на шпагат у бассейна

Родная сестра певицы Нюши 25-летняя Мария Шурочкина в Instagram разместила красивый кадр. На фотографии девушка села на шпагат около бассейна. Она запечатлена в ярко-красном купальнике.

«Все-таки ты ураган. И этого не скроешь», «Необычайно красивая девушка», «Маша — вы просто настоящая красотка», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что в 2016 году Мария Шурочкина стала олимпийской чемпионкой по синхронному плаванию на летних Олимпийских играх в бразильском городе Рио-де-Жанейро. Она заслуженный мастер спорта России. Также в ее послужном списке восемь побед на чемпионатах мира.

Своей звездной сестры певицы Нюши Мария Шурочкина младше на пять лет. Девушки дружат и часто проводят время вместе. Сейчас Мария Шурочкина сосредоточена на учебе. Она учится в Российской государственном университете физической культуры, спорта, молодежи и туризма.

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