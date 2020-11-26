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«Дорогой друг»: Солнце поздравила заметно располневшую Дашко из «Дома-2» с днем рождения

Бывшей звезде проекта исполнилось 38 лет.

«Дорогой друг»: Солнце поздравила заметно располневшую Дашко из «Дома-2» с днем рождения
Ольга Солнце. Фото: instagram.com/solntcezvezda/

Экс-звезда шоу «Дом-2» Ольга Солнце в Instagram поздравила с днем рождения свою подругу по проекту Анастасию Дашко с днем рождения. Ей исполнилось 38 лет. Надо отметить, что Дашко заметно поправилась за последнее время.

Анастасия Дашко и Ольга Солнце
Анастасия Дашко и Ольга Солнце. Фото: instagram.com/solntcezvezda/

«Поздравляю, дорогой друг. Будь счастлива! Будь в «Инстаграме»! Так стираются границы между городами, и я буду чаще видеть тебя!»

Ольга Солнце

«Настя заметно поправилась», «Поздравляем. Желаем всего самого наилучшего и успехов», «Не узнала Настю. Повзрослела, стала еще краше, мудрее. Взгляд серьезный, осознанный. Классная!» — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что Настя Дашко вышла замуж уже в 17 лет. С мужем позже она развелась. Он, как она отмечала, оказался деспотом и не давал ей спокойной жизни. Шоу «Дом-2» она покидала в свое время со скандалом. Девушка подтасовала результаты голосования, когда разыгрывалась квартира. Позже Дашко угодила в тюрьму за мошенничество. В 2018 году бывшая звезда проекта родила сына.

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