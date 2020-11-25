Ляйсан Утяшева в нюдовом платье Александра Терехова привела мужа на тренировку гимнасток

Спортсменка познакомилась с юными гимнастками и снова взяла в руки ленты. Она призналась, что мечтает вернуться к тренировкам.

Ляйсан Утяшева в этом году отпраздновала 35-летие. Раньше девушка строила карьеру художественной гимнастки. Она стала двукратной чемпионкой Европы и обладательницей Кубка мира. Из-за серьезных травм и многочисленных операций Ляйсан ушла из спорта в 2006 году. Теперь она является спортивным комментатором, а также ведущей шоу «Танцы» на ТНТ. Девушка уверена, что ее карьера на телевидении только началась.

За минувший год Утяшева вернулась в форму. Она также сменила имидж и стала чаще облачаться в наряды именитых дизайнеров. На днях спортсменка отметила годовщину отношений с Павлом Волей. Они вместе уже восемь лет. Похоже, что телеведущая решила ближе познакомить его со своим прошлым. 25 ноября Ляйсан привела мужа на тренировку гимнасток во дворец Ирины Винер-Усмановой, которая ее раньше тренировала.

«Вы не понимаете, я как снова в детстве», — поделилась восторгом девушка.

Она облачилась в нюдовое платье миди с открытыми плечами. Наряд Александра Терехова экс-гимнастка дополнила лодочками в тон. Павел лишь ходил за возлюбленной и восхищался увиденным. Сама спортсменка похвалила Винер-Усманову за то, как она обустроила дворец гимнастики. Утяшева даже снова взяла в руки ленты и вспомнила несколько упражнений.

«Короче, я захотела вернуться в гимнастику. Что это за красота? Я очень хочу снова тренироваться!» — заявила она.

Юные спортсменки были рады увидеть звездную гостью и ее мужа. Они с радостью с ней пообщались. А Воля увидел тренировку юных гимнасток. Некоторые упражнения, благодаря супруге, он знал.

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