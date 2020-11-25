«Восхитительно»: 51-летняя Дженнифер Лопес осталась в одних бриллиантах в новом горячем видео

Дженнифер Лопес не перестает удивлять и восхищать. Ей 51 год, но формы звезды не оставляют никого равнодушными. На днях она в очередной раз свела с ума поклонников и хейтеров.

Даже ее снимки в купальниках буквально взрывают соцсети, а уж фотосессии топлес не оставляют никакого шанса. Именно из этой серии последнее видео, которое красавица опубликовала в Instagram.

Это подборка кадров в стиле «ню», сексуальных и манящих. Единственное, что не стала снимать певица — это обручальное кольцо с бриллиантом, которое ей подарил на помолвку новый избранник Алекс Родригес.

«Секси!», Сводишь с ума!», «Ты самая прекрасная женщина в мире!» — засыпали комплиментами певицу.

Надо сказать, что выглядит Лопес для своих 50-ти с небольшим — потрясающе. Многие давно мечтали увидеть ее без одежды. Почему именно сейчас она решилась на этот шаг? Все просто: Дженнифер Лопес запускает линейку косметических средств своего бьюти-бренда, а видеоролик — для привлечения внимания и продвижения средств по уходу за лицом и телом, пишет сайт OA.

С намеком: мол, хотите такое же тело, как у Дженнифер, пользуйтесь той же косметикой, что и она. При этом сама Лопес написала: «Красота заключается в том, чтобы быть безграничной и могущественной… Речь идет о том, чтобы осознать свою собственную ценность».

Но вряд ли кто-то вдумался в ее слова, когда на видео такое…

Стоит отметить, что образ Лопес часто копируют поклонницы. Она не раз делилась кадрами, где фанатки точь-в-точь походят на кумира. Это нисколько не злит Лопес, а наоборот заставляет ее быть еще лучше, сообщает 5-tv.ru.