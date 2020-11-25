Идеальное сочетание: Наталья Водянова похвасталась новой парой колец

Жена Антуана Арно носит обручальное и помолвочное кольца на левой руке. Теперь у нее появились украшения и для правой руки.

Наталья Водянова редко появляется на публике. Девушка живет в Париже, где регулярно проходят светские рауты и модные показы. Лишь на некоторых мероприятиях модель старается появляться. К примеру, на презентации новой коллекции Louis Vuitton, так как этим брендом владеет ее свекр Бернард Арно, богатейший человек на планете. Модель уже девять лет живет с его сыном Антуаном Арно, а этой осенью они поженились.

Примечательно, что Водянова носит помолвочное кольцо и обручальное на левой руке, а не на правой, как принято в России. Арно подарил ей изящное кольцо с бриллиантами в день помолвки. Обычно девушка не акцентирует на этом внимание. Она привыкла хвастаться нарядами, а не украшениями.

Но 25 ноября Наталья запечатлела сначала букет цветов, а потом подарок, который ей прислал известный ювелирный бренд. Модель примерила пару колец из золота. Одно из них тонкое и украшено бриллиантами, а второе широкое и посыпано мерцающей стружкой. Свои обновки жена Арно надела на правую руку. Она поблагодарила тех, кто ей подарил роскошные украшения.

Напомним, что недавно в гости к модели приехала ее бабушка. Водянова устроила застолье в честь дня рождения родственницы и подарила ей подвеску. Такую же она купила себе, чтобы украшение напоминало ей о любимой бабушке. Девушка произносила тост перед семьей на русском языке. Дети модели знают ее родной язык. Немного говорит по русски и Антуан. Он просил ее руки именно на русском языке, чем растрогал девушку.

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