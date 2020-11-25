Алина Загитова похвасталась мини-платьем с принтом для новых съемок «Ледникового периода»

Олимпийская чемпионка 2018 года по фигурному катанию Алина Загитова в Stories своего личного профиля в Instagram разместила красивую фотографию, которая позже появилась на ее фанатской страничке. В кадре звезда стоит с известными фигуристами Тиффани Загорски и Джонатаном Гуррейро. На снимке фигуристка запечатлелась в очень красивом мини-платье с принтом, приготовленным костюмерами для новых съемок проекта «Ледниковый период».
«Очень рада, что пришли», — подписала она нежный кадр.
«Наша девочка божественна, как, впрочем, всегда», «Алина — просто конфетка. Спасибо фигуристам, что пришли на проект ее поддержать», «Алина очень необычная на этом фото», — отметили в комментариях пользователи.
Напомним, что Алина Загитова — ведущая «Ледникового периода». Ранее она подвергалась критике некоторых пользователей. Они считали, что в кадре звезда чувствует себя неуверенно и много ошибается в речи.