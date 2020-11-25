«Пришла из школы»: мама Тимати запечатлела дочку Шишковой в платье в горох и трендовых сапогах

Тимати в этом году расстался со своей возлюбленной Анастасией Решетовой. Многие были удивлены таким новостям, так как только в прошлом году девушка родила сына Ратмира. Поклонники даже обвиняли в случившемся маму рэпера Симону Юнусову, которая, по слухам, не сильно любила потенциальную невестку. Однако Анастасия заверила, что это было ее решение. Теперь она живет в квартире артиста с наследником, а сам Тимати предпочел съехать.

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От прошлых отношений с Аленой Шишковой у рэпера есть шестилетняя дочка Алиса. Он любит проводить с ней время. Недавно они летали на Мальдивы. С девочкой зачастую сидит ее бабушка. Симона обожает внучку и с радостью помогает Шишковой о ней заботиться. Накануне она запечатлела девочку, когда та пришла из школы. Маме Тимати пришлось придумать для внучки стильный образ. Алиса внезапно потребовала себе «взрослую» обувь.

В кадре дочка Тимати позировала в черном платье в горох, черном жакете и сапогах на шнуровке, которые в тренде в этом году.

«Алиса пришла из школы расстроенная. Спрашиваю, в чем дело? Оказывается подружка рассказала, что у нее есть взрослые сапоги!!! Я: «Это какие?» Алиса: «Не знаю! Взрослые!» Сказано — сделано, но я-то тоже девочка в душе! К сапожкам взяла платьице и жакетик, а еще приглядела сумочку, колготки и браслетик, но решила, что баловать не надо и это уже в следующий раз», — написала Симона.

Поклонники восхитились вкусом мамы рэпера. Многие оценили ее образ для внучки. «Сапоги — шик! Сама бы такие носила», «Довольная такая! Взрослеет малышка», «Очень стильно», «Настоящая бабушка, выполнила желания любимой внучки», «Классная вся такая, стильная. Пусть носит, если хочет», — прокомментировали пост подписчики.

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