«Милые девочки»: певица МакSим показала своих подросших дочерей от разных мужчин

Певица МакSим в Instagram разместила красивую семейную фотографию, на которой она запечатлена со своими красавицами-дочками Сашей и Машей. На снимке звезда листает странички альбома с наследницами. Девочки счастливы, что проводят время с любимой мамой.

«Милые девочки. Такое теплое фото», «Приятно смотреть на вас. Словно согреваешься солнышком», «Вы просто замечательные. Обалдеть, как выросли девочки», «Принцессы. Мама словно подружка среди дочек», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что старшей дочери исполнительницы в этом году исполнилось 11 лет. С отцом ребенка, звукорежиссером Алексеем Луговцовым, она рассталась через два года после рождения девочки.

В 2014 году звезда закрутила роман с бизнесменом Антоном Петровым. Вскоре на свет появилась их общая дочка Маша. Правда, и эти отношения исполнительницы долго не продержались. Уже в 2015 году МакSим и Петров объявили о прекращении своего романа.

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