Галкин опубликовал серию фото, на одной из которых он лежит на кровати с двумя девушками

Телеведущий Максим Галкин в Instagram продолжил вспоминать прошлое. Он опубликовал очередную серию архивных кадров. На красивых снимках ему чуть больше двадцати лет. В те годы он еще даже не был знаком со своей будущей женой — примадонной отечественной эстрады Аллой Пугачевой.

Интересно, что на одном из кадров Максим Галкин запечатлен лежащим на кровати с двумя симпатичными девушками. Судя по всему, это его подруги детства.

«Как говорил Задорнов: «Вы готовы? Я не знаю, что с вами будет!» Я нашел еще более шедевральную фотку в шортах от Сабрины. На этот раз на фотке сочетается все: шорты, головной убор фараона, носки в сандалиях и выражение лица правителя Египта. А также в карусели вы найдете: Аполлона на пляже, повелителя драконов, юного натуралиста и т.д.».

Максим Галкин

Напомним, что в начале двухтысячных годов еще совсем юный Максим Галкин познакомился с певицей Аллой Пугачевой. Это случилось на «Славянском базаре» в белорусском Витебске. Через несколько лет они сыграли свадьбу, а в 2013 году на свет появились их дети — Лиза и Гарри.

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