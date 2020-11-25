«Я на ручки хотела»: Бузова в мини-шортах и футболке провела романтический вечер с Давой

Ольга Бузова в последнее время жалуется на нехватку времени и сил. Она привыкла много работать, но шоу «Ледниковый период» отнимает у нее колоссальное количество сил. Девушка старается, так как хочет впечатлить судей. На последнем выпуске проекта ей удалось не только чисто откатать номер, но и получить долгожданные высокие баллы. При этом после тренировок обычно она отправляется на съемки «Дома-2», где должна выглядеть безупречно.

А 24 ноября у Ольги был очередной сложный день. Она снялась в шоу, которое, по ее словам, было насыщенным и эмоциональным. Потом девушка отработала на передаче «Бородина против Бузовой», где не обошлось без криков и драк. Телеведущая была так вымотана, что в итоге вечер предпочла провести со своим бойфрендом Давидом Манукяном. Блогер встретил ее дома и сразу заключил в объятия. Бузова облачилась в футболку и мини-шорты, а волосы заплела в косу.

«Я на ручки хотела», — призналась звезда. «Ну все, пойдем. Фильм пойдем смотреть», — сказал Дава, подняв возлюбленную. «И кушать вкусняшки», — обрадовалась девушка. «Люблю тебя. У тебя самые красивые глаза на свете. Сладкая моя девочка. Вся в синяках», — отметил Манукян.

Потом Ольга показала стол, на котором было несколько блюд японской кухни. В основном там были роллы и суши. Влюбленные разместились на диване, чтобы посмотреть фильм «Реквием по мечте».

«Хорошо, что любимый на диете. Это все мне!» — похвасталась звезда.

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