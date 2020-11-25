Перевоплощение: Дмитрий Певцов показал 55-летнюю Ольгу Дроздову с новой прической

Дмитрий Певцов счастлив в браке с Ольгой Дроздовой почти 25 лет. У них подрастает 13-летний сын Елисей. Звезды сериала «Бандитский Петербург» являются для многих примером гармоничной пары. Они во всем друг друга поддерживают. А вот на публике влюбленные появляются редко. Их редко когда можно увидеть на светских раутах или красных дорожках. Однако порой они делятся новостями в соцсети.

Накануне Певцов решил показать, как преобразилась его жена. Он опубликовал видео, на котором Ольга Борисовна предстала с темными волосами и каре. Она примерила несколько шапок и пальто с золотой вышивкой. Алая помада придавала образу женственности. Так как обычно Дроздова носила длинные локоны рыжеватого оттенка, то ее новый имидж превратил актрису в яркую красотку.

«В поисках образа Алтынай (пьеса «Первый хлеб») в новой постановке театра «Современник», — написал Дмитрий.

Поклонники признались, что не сразу узнали 55-летнюю артистку. Многие одарили ее комплиментами и заверили, что такая прическа ее омолодила. «На себя совсем не похожа», «Не узнать совсем. Очень круто», «Многогранная, непревзойденная, мегаталантливая Ольга», «Вот это да! Вот это я понимаю мастерство! Жду премьеру!!!», «Не узнать эту красотку на видео! Шикарная, роскошная, великолепная Ольга Дроздова!!!», «Вот это мастерство перевоплощения», — прокомментировали пост подписчики.

Напомним, что между Певцовым и Дроздовой произошла любовь с первого взгляда. Они познакомились на съемках картины «Прогулка по эшафоту». Уже спустя три года влюбленные сыграли свадьбу. А вот ребенок у них родился только в 2007 году.

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