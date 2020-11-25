Романтика по-турецки: Бергюзар Корель в домашней рубахе оверсайз оказалась в объятиях Халита Эргенча

С будущей женой Халит Эргенч познакомился на съемках турецкого сериала «1001 ночь». По сюжету, актеры должны были сыграть влюбленную пару. Никто не ожидал, что между ними вспыхнет настоящее чувство. Ведь Халит уже был женат. Но ради новых отношений он ушел из семьи. И вскоре сделал предложение руки и сердца Бергюзар. Девушка ответила согласием. Супруги живут душа в душу и воспитывают двоих сыновей — Али и Хана.

Хотя и в их семье бывали сложные моменты. Особенно, когда Бергюзар увидела партнершу мужа по сериалу «Великолепный век» — Мерьем Узерли. Сам Халит признался, что его возлюбленная не могла спокойно смотреть, как он страстно целует экранную Хюррем султан. Для Корель эти сцены были настоящим испытанием.

Однако им удалось справиться с ревностью. Судя по свежим кадрам в одном из фан-страничек пары, Халит и Бергюзар счастливы рядом друг с другом и не скрывают теплых чувств. Бергюзар в домашней голубой рубахе оверсайз нежно прильнула к мужу, оказавшись в его объятиях. А Эргенч с нежностью смотрел на возлюбленную, словно любуясь ее красотой.

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