«У вас грудь просвечивается»: Михалкова взорвала Сеть снимком в мерцающей пижаме без белья

Юлия Михалкова запечатлелась для личного блога в домашней пижаме, актриса примерила дымчатую модель из мерцающего тонкого шелка. Как и большинство людей, звезда не стала надевать под нее белья — все-таки впереди сон, а не поход на работу. Однако именно этот момент не смог оставить равнодушными ее фолловеров, которые просто взорвали Сеть своими комментариями.

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«У вас грудь просвечивается. Вы это заметили прежде, чем фото в Instagram выставлять?», «Грудь видно, красиво», «Ой, кто-то без лифчика засветился», «Интересно, она это специально сделала или не увидела просто?», «Прекрасные виды, Юленька, радуйте нас и далее», «А пижамка-то прозрачная», «В глаза смотреть невозможно», «Шикарная женщина, и есть, что показать, все правильно», — можно увидеть на просторах интернет-пространства.

Отметим, что 37-летняя Михалкова запечатлелась перед сном не случайно, под своим селфи звезда порассуждала о планах на завтра. Артистка каждый вечер специально думает о том хорошем, что сделает с утра, чтобы заснуть в добром настроении. На этот раз девушка решила начать день с похода в магазин, чтобы купить там новогоднюю гирлянду.

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