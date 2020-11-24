Торт и танцы: Шубская в платье цвета хаки с рюшами устроила застолье для своей племянницы

Внучка Веры Глаголевой Полина 24 ноября отмечает день рождения. Вся семья собралась за столом на курорте, чтобы ее поздравить.

Анастасия Шубская и Александр Овечкин давно живут в США. При этом они часто стараются видеться с близкими. В этом году пара прилетала в Россию. Они гостили в Москве несколько месяцев и успели отпраздновать день рождения не только хоккеиста, но и его жены. Дочка Веры Глаголевой познакомила с родственниками нового члена семьи. В мае она родила второго сына Илью. А их старшему наследнику Сергею уже два года.

На днях Шубская улетела отдыхать на море. Компанию ее мужу и детям составили сестры девушки Анна и Мария Нахапетовы, а также племянники. Первые дни Овечкин релаксировал вместе с возлюбленной. А вот 24 ноября в их семье настал еще один праздник. На этот раз внука Глаголевой, дочка Анны — Полина отметила 14-летие. Сначала именинницу поздравила ее мама, а вечером все собрались за большим столом на террасе, устроив застолье.

Именинница была облачена в бежевое платье свободного кроя. Ее поздравил даже двоюродный брат Сережа. Двухлетний мальчик ее крепко обнял. Позже был принесен торт со свечками. Все близкие спели песню для именинницы. После этого девочка задула свечи. Отведав изысканные блюда, Полина, а также сама Шубская отправились танцевать. Звучали такие хиты, как Cygo Panda и «Про белые розы» Димы Билана.

Жена Овечкина облачилась в легкое платье с рюшами цвета хаки. Мама именинницы предпочла длинное белое платье в пол с принтом. А Мария выбрала алое платье с длинными рукавами-буфами. Веселились не только взрослые, но и дети. Другие внуки Глаголевой тоже потанцевали с именинницей. Анастасия не стала показывать лишь своего младшего сына, который, по всей видимости, спал.

Смотрите также: