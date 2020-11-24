«Незабываемый вечер»: Волочкова в мини-бикини предстала со свадебным букетом на побережье

Анастасия Волочкова является не только известной балериной, но и завидной невестой. Девушка не скрывает, что имеет несколько десятков недвижимости, а живет в роскошном особняке на Рублевке. Она состояла в браке с бизнесменом Игорем Вдовиным, но в итоге они расстались, а танцовщица призналась, что церемония бракосочетания была фиктивной. Долгое время блондинка не могла найти любовь, но чуть больше года назад у нее появился мужчина, которого она до сих пор прячет от поклонников.

По словам Волочковой, публичность рушила ее отношения с другими бойфрендами. Также ей не нравилось, что в ее романы вмешивалась ее мама. Теперь балерина старается сохранить свое счастье. Недавно она улетела на Мальдивы со своим женихом. Девушка хотела сыграть пышную свадьбу в этом году, но торжества так и не было. Поклонники решили, что она пережидает пандемию коронавируса.

Однако успев загореть и накупаться, Анастасия разместила снимки, которые заинтриговали ее фанатов. Она позировала на побережье в золотом мини-бикини. На ее бедрах была белоснежная повязка, а в руках она держала букет цветов, повязанный голубыми лентами. Рядом с артисткой стоял небольшой стол с шампанским и бокалами. Он был украшен в свадебном стиле.

«Это чудо! И любовь! И Мальдивы», — написала звезда.

Она также опубликовала фото, на котором держит за руку возлюбленного. Они держали белые камушки. Позже Волочкова попозировала на песке, где было изображено сердце с ее именем и именем ее избранника Олега.

«Романтика на необитаемом острове. Незабываемый вечер», — похвасталась балерина.

Поклонники заподозрили, что артистка сыграла свадьбу. Они решили, что выйти замуж в купальнике в 44 года — в ее стиле. При этом Анастасия открыла комментарии, где злопыхатели раскритиковали фигуру артистки и упрекнули за хвастовство. «Что же ты творишь, Настя…», «Вы вышли замуж? Или это романтический ужин на берегу моря», «Грудь похожа на блины», «Какая хорошенькая! Бронза с золотом!», «Какая широкая тряпочка на бедрах! Свадебная?», «Грудь провисла», «И куда в таком виде?» — прокомментировали пост подписчики.

Смотрите также: