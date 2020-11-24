«Не могу выбрать»: Виктория Боня присмотрела часы с бриллиантами за полтора миллиона рублей

Виктория Боня стала знаменита благодаря шоу «Дом-2». Она является одной из первых участниц проекта. И если ее коллеги пропали из поля видимости, покинув шоу, то у девушки карьера пошла в гору. Она стала моделью и телеведущей. А потом встретила миллиардера Алекса Смерфита и стала жить в Монако. Свадьбу влюбленные так и не сыграли. После расставания они остались друзьями и вместе воспитывают дочку Анджелину.

Год назад Боня попыталась жить в Лондоне, но в итоге вернулась в Монако. Она ведет роскошный образ жизни. Девушка постоянно облачается в наряды люксовых брендов и хвастается дорогостоящими обновками. 27 ноября звезда телестройки будет отмечать день рождения. У нее сложилась традиция, что чаще всего в этот день ей дарят часы. У Виктории уже есть целая коллекция, в которой их больше 10 штук.

А за несколько дней до важного события она заглянула в магазин, где ей приглянулись часы с бриллиантами. Она стала выбирать между двумя моделями из белого и серого золота. Циферблат часов был усыпан бриллиантами.

«Не могу выбрать», — пожаловалась звезда.

К слову, такое украшения стоит 1 592 000 рублей. Ранее Боня рассказывала, что редко сама покупает себе часы. Поклонники стали гадать, что мог сделать девушке такой презент. Одни сошлись во мнении, что Смерфит мог побаловать маму своей дочки таким подарком, а другие посчитали, что часы мог Виктории купить теннисист Марат Сафин, с которым она все больше времени проводит вместе.

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