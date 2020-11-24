«Я всегда радуюсь твоим успехам»: Родион Нахапетов нежно поздравил внучку с четырнадцатилетием

Режиссер Родион Нахапетов в Instagram разместил нежный кадр со своей внучкой Полиной Симачевой, которой исполнилось 14 лет. На фотографии любящий дед нежно гладит по волосам девушку. Снимок получился очень милым и трогательным.

«Полинка! Дорогая моя внучка! Поздравляю тебя с Днем рождения! Я всегда радуюсь твоим успехам. Чем бы ты ни занималась — танцем, актерским искусством или серфингом, — все у тебя получается. Пусть так будет всегда! Наташа и Катя шлют тебе горячий привет и поздравление! Будь счастлива!»

Родион Нахапетов

Отметим, что в комментариях Полина Симачева ответила деду: «Спасибо большое. Очень люблю тебя».

больше по теме Нахапетова разместила уникальный снимок, на котором она во младенчестве с юными родителями Балерине 14 октября исполнилось 42 года.

Напомним, что Полина Симачева — старшая внучка Родиона Нахапетова и актрисы Веры Глаголевой, которая ушла из жизни чуть больше трех лет назад. Ее мать — балерина Анна Нахапетова. В 2006 году она вышла замуж за артиста Большого театра Егора Симачева. Правда, пара через несколько лет развелась.

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