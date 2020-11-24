«Я сразу поехала на море»: Макарская поделилась фото с побережья с крохотным сыном на руках

По словам певицы, ее сын, которому в этом году исполнилось пять лет, хочет быть океанологом.

Певица Виктория Макарская в Instagram разместила архивный кадр, на котором она запечатлена со своим крохотным сыном Ваней. Он появился на свет в 2015 году. На кадре Макарская стоит у побережья, нежно прижав ребенка к груди.

«Из роддома, родив Ванечку, я сразу поехала на море. «Ванечка, посмотри! Это море! Море, познакомься! Это — Ванечка». Ванечка хочет быть океанологом, лечить китов и уверен, что акулы добрые, просто они кушать хотят. Добрый Ванечка. Очень. А я до слез скучаю по морю». Виктория Макарская

«У вас очень хорошая семья. Просто образец для подражания», «Красота, конечно, кругом неописуемая», «Я тоже очень хочу на море. Хотя была в этом году уже два раза — в феврале и сентябре», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что Виктория Макарская и ее муж Антон долгое время не могли стать родителями. Певица 13 лет не могла забеременеть. В 2012 году у них родилась дочь Маша, а еще через три года — сын Ваня.

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