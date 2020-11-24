«Невероятная притягательность»: Солнцев разместил снимок полуобнаженной актрисы Орловой

Как отметил бывший участник «Дома-2», эта женщина всю жизнь играла в кино «коммунисток от сохи».

Бывший участник проекта «Дом-2» Рустам Солнцев в Instagram разместил уникальное фото «народной любимицы» — советской актрисы Любови Орловой. При этом на кадре она полуобнажена. Звезда прикрылась одеялом, сидя на кровати.

«На аукционе проданы фото полуобнаженной Любови Орловой. До момента продажи никто и никогда их не выставлял. Красавица, потомственная дворянка, всю жизнь игравшая коммунисток от сохи. Невероятная притягательность». Рустам Солнцев

«Она лучше, чем Мерлин Монро», «Орлова была первой женщиной в СССР, которой сделали круговую операцию по омоложению», «Орлова была очень мотивированной особой и крайне нечистоплотной в отношениях», — отметили в комментариях пользователи.

больше по теме Садальский опубликовал эротическую фотографию актрисы Любови Орловой На снимке она красиво позирует своему супругу, кинорежиссеру и сценаристу Григорию Александрову.

Напомним, что Любовь Орлова в 1950 году получила звание народной артистки СССР. Чуть ранее во время войны она выступала перед солдатами на всех фронтах. Звезда ушла из жизни в 1975 году от рака поджелудочной железы. Похоронена на Новодевичьем кладбище.

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