В майке-алкоголичке, с братом на даче во Внуково: Галкин разместил уникальные фото из юности

Как отметил муж певицы Аллы Пугачевой, он решил опубликовать снимки, на которых запечатлен во всей красе.

Юморист Максим Галкин в Instagram разместил серию своих фотографий из прошлого. Как отметил муж певицы Аллы Пугачевой, все снимки были сделаны в 1996 и 1997 году.

На кадрах можно увидеть совсем еще юного юмориста. На одном из снимков он, к примеру, стоит на выходе из православной лавки на Халкидиках в «умопомрачительных шортах». При этом на нем можно увидеть майку-алкоголичку. Как заметил шоумен, шорты он «подрезал у Сабрины».

Также есть кадр, на котором Галкин запечатлен со своим братом. Он посмеялся, что его нижняя губа отросла уже давно. Еще на одном снимке он запечатлен в Турции, где катался на лыжах.

Напомним, что Максим Галкин уже много лет счастлив в браке с певицей Аллой Пугачевой. У пары двое общих детей. В этом году красавчики-дети звезд Лиза и Гарри Галкины пошли в первый класс. Родители просто без ума от своих наследников и постоянно выкладывают их свежие фотографии в социальные сети.

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