Хранила почти 30 лет: крошечная дочка Риты Дакоты примерила детское платье мамы

Популярная певица Рита Дакота приходит в себя после операции. Певица страдала от воспалившихся миндалин, спреи и таблетки не смогли решить проблему, осталось единственное средство — хирургическое вмешательство.

Артистка решилась и теперь восстанавливается дома, ждет, когда вернется голос, пишет сайт OA. В это время о работе можно забыть, зато есть прекрасная возможность провести драгоценные часы вместе с дочкой.

Мама и крошечная Мия не теряли времени даром и решили перебрать гардеробную комнату. В шкафах отыскалось старое платье, которое было сшито еще во времена СССР. В нем Рита позировала родителям в далеком 1992 году, а теперь настал черед крошечной Мии.

Мама нарядила дочку в платье, которое в семье хранилось как реликвия.

«Старинное, жутко колючее, синтетическое платье начала девяностых, папа привез его из командировки, и оно стоило кучу денег. Ни у кого такого не было, только у Ритушки. 1992/2020: кому больше идет? Миюхе или мне?» — задалась вопросом артистка.

Многие подписчики сошлись во мнении, что Мия — копия мамы, если снимок 2020 года сделать черно-белым, то девочек не различить.

Ранее Рита Дакота перенесла коронавирус. Она столкнулась с болезнью во время отдыха за границей, пишет сайт argumenti.ru.