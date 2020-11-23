Сестра Шубской в мини-платье с открытой спиной прогулялась по пляжу с сыном Овечкина

Хоккеист с женой и родственниками улетел отдыхать на курорт. Он устроил семейный отдых.

Александр Овечкин и Анастасия Шубская несколько месяцев провели в Москве в этом году. Хоккеист привез жену и сыновей на родину. К слову, девушка только недавно стала мамой во второй раз. У них подрастает двухлетний мальчик Сергей, а в мае этого года родился еще один сын — Илья. Младший наследник спортсмена впервые совершил перелет и познакомился с многочисленными родственники: папой Анастасии Кириллом Шубским, а также ее сестрами — Анной и Марией Нахапетовыми.

Недавно младшая дочка Веры Глаголевой с размахом отметила день рождения. Она организовала вечеринку, на которой повеселилась с близкими и друзьями. Поклонники отметили, что жена Овечкина очень быстро пришла в форму после родов. А на днях семья в полном составе улетела отдыхать на курорт. Шубская уже поделилась красочными кадрами с морского побережья. Пользователи Сети предположили, что спортсмен улетел в Майами, где одни из лучших пляже в США.

Накануне Шубская впервые за долгое время предстала в черном мини-платье. Она держала на руках младшего наследника, а старший стоял рядом.

А потом девушка показала, как они идут завтракать. Она запечатлела сестру Марию, которая облачилась в мини-платье с открытой спиной цвета хаки. Девушка вела за руку сына Овечкина.

«Ты с тетей Машей идешь на завтрак? А что ты будешь кушать? Манго?» — расспросила Шубская наследника.

Малыш, как оказалось, уже хорошо разговаривает. А позже они пришли на пляж. Жена хоккеиста запечатлела море, которое билось волнами о берег. Купаться они не пошли, зато Анастасия решила позагорать на шезлонге.

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