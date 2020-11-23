Отдых с подругами: Брежнева в черном костюме и пуховике-пальто цвета хаки устроила девичник

Вера Брежнева не скрывает, что много путешествует. В этом году из-за пандемии коронавируса она позволила себе расслабиться. Если раньше певице приходилось совершать несколько поездок в день, то теперь многие ее концерты отменились, поэтому она даже стала посещать светские рауты и видеться с друзьями чаще. Не так давно артистка снялась в одном из выпусков «Топ-модели по-украински». Она стала приглашенной гостьей и дала задание моделям.

Примечательно, что каждый раз Вера предстает в стильных нарядах. На съемках она была облачена в нежно-голубой брючный костюм с жакетом оверсайз. А вот в обычной жизни артистка предпочитает более удобные образы. Накануне она отправилась в гости к подруге. Девушка облачилась в черный демисезонный костюм и пуховик-пальто цвета хаки. Она распустила волосы и сделала едва заметный макияж.

В соцсети Брежнева поделилась селфи, на котором запечатлелась с подругами в своем осенне-зимнем наряде. Она выглядела счастливой и отдохнувшей. Затем певица общалась с другими девушками, сидя на диване, а ближе к вечеру они разместились в гостиной с бокалами для шампанского. Артистка смогла расслабиться и повеселиться.

«Девочка моя милая», — назвала звезду хозяйка дома.

Поклонники, в свою очередь, отметили, что Вера прекрасно выглядит. Многие одарили ее комплиментами. К слову, этой осенью певица предпочитает находится в Киеве, где у нее живут родные. Она также виделась со старшей дочкой Соней, которая приезжала к ней из США.

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