Пушистая нежность: Лиза и Гарри Галкины облачились в контрастные шубки из натурального меха

Поклонники семьи Аллы Пугачевой обнародовали в фан-аккаунте снимок Лизы и Гарри Галкиных, облаченных в натуральные шубки. Девочка нарядилась в белую А-силуэтную модель с капюшоном и акцентом на талии. А мальчик — в черную, дополнив образ пушистой теплой шапкой.

Этот снимок ранее выставлял на просторах интернет-пространства отец малышей Максим Галкин, однако на фоне выпавшего снега во многих городах России он приобрел новую популярность.

«Красота сказочная, очаровавши наши любимые, лапоньки, зайчатки», «Прелестные дети!», «Какие пушистики милые», «Какие красивые малыши!», «Стильные и очень хорошенькие!», «Ну лапочки же!», «Ну как не любить таких сладких, таких хорошеньких малышей», «Ангелочки», — прокомментировали фолловеры кадр.

Отметим, что родители детей — Алла Пугачева и Максим Галкин — не скупятся на своих детей. Только за их образование в престижной школе они платят 320 тыс. рублей в месяц за каждого наследника.

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