«Так нравлюсь»: 36-летняя Мария Кожевникова поделилась честным фото без макияжа и фильтров

Мария Кожевникова давно стала не только актрисой, но и многодетной мамой. В свое время она полюбилась публике, когда снялась в сериале «Универ», а потом девушка отметилась в картине «Склифосовский». Однако в этом году артистка на время отошла от дел. Она предпочитает проводить время с семьей. Даже своих детей звезда перевела на домашнее обучение. Отметим, что у нее подрастают шестилетний Иван, пятилетний Максим и трехлетний Василий.

Многие поражаются тому, что Мария успевает не только воспитывать наследников, зарабатывать, но и ухаживать за собой. В 36 лет она может похвастаться стройной фигурой и моложавым видом. Накануне девушка решила в очередной раз показать фанатам, что она находится в отличной форме. Кожевникова запечатлела себя без макияжа на улице. при этом она не стала применять фильтры, показав себя без прикрас.

«Ну раз я вам так нравлюсь без какого-либо макияжа, то ловите», — написала звезда.

Поклонники отметили, что им действительно нравится, как актриса выглядит без грима. Девушка получила сотни комплиментов. Многих поразило, что у нее нет ни одной морщинки. «Уровень милоты зашкаливает», «Очень», «Вы и без макияжа красавица, естественная красота у вас!», «Такая нежная», «Очень даже красиво!!! И не скажешь, что мама троих мальчишек», «Очень красивая без макияжа! Очень обаятельная девочка», — прокомментировали пост подписчики.

Смотрите также: