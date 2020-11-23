«Нарушение речи и парализация»: врач о возможных последствиях перелома черепа у Павла Прилучного

Актер Павел Прилучный получил травмы в Калининграде, во время съемок второй части сериала «В клетке».

Звезда сериала «Мажор» Павел Прилучный попал в больницу с переломом черепа. Примерно с таких новостей началось утро понедельника, 23 ноября.

Что случилось с популярным актером? Напали хулиганы? Месть ревнивца (а Павел Прилучный — известный сердцеед)? Банальная неосторожность? Все эти версии пока не получили своего официального подтверждения или опровержения.

Единственное, что известно наверняка — звезда сериалов «Закрытая школа» и «Мажор» смог каким-то образом преодолеть тысячи километров и попросить помощи в Москве — у врачей ГКБ №1 имени Пирогова.

Оказалось, травму он получил во время съемок второй части сериала «В клетке» в Калининграде.

Там актер якобы упал, а потом с заплывшим глазом, опушим носом и рассеченной скулой прилетел в столицу и сразу направился в больницу.

Врачам и полицейским, которые опрашивают всех «подозрительных» пациентов на предмет криминала, Прилучный заявил, что на него напали (а одолеть в одиночку физически крепкого парня не так просто). Но потом все же остановился на версии, что травму получил по собственной неосторожности. Хотя данный факт вызывает сомнение.

Вскоре в медицинской карте пациента значилось: перелом костей лицевого скелета, множественные гематомы. На момент поступления пациент был трезв, никак запрещенных препаратов в крови не обнаружено.

«Сильно избит, лежит в платной травматологии», — рассказали источники телеканалу «360».

Несмотря на страшное «перелом костей лицевого скелета», любимец миллионов неплохо себя чувствует и даже делится видео из окна палаты.

Подписчики радуются, раз есть силы записывать видео, значит не все так плохо. А вот врачи дают более пессимистичные прогнозы. Оказывается, человек может передвигаться с подобным диагнозом, что мы видим на примере Прилучного.

Страшен не сам перелом, а последствия – если появится гематома, то она может повлиять на работу одного из полушариев мозга.

«Черепно-мозговые травмы (ЧМТ) могут вести себя по-разному, это их основная опасность. Может возникнуть банальная гематома, которая сдавит какие-то структуры мозга и приведет к самым страшным последствиям. Это и нарушение речи, и проблемы с памятью, и парализация конечностей. То, что сейчас он себя нормально чувствует – это ничего не значит», — комментирует Teleprogramma. pro кандидат медицинских наук, травматолог Артем Катулин.

В зависимости от развития ситуации, актер может провести в больнице от трех до семи дней. При хорошем сценарии (три дня) его отпустят на домашнее лечение, под наблюдение невролога. При плохом — врачам придется бороться с образованием гематом.

«Сейчас должно быть тщательное наблюдение, КТ, чтобы исключить какие-либо патологии. Если никаких кровоизлияний, гематом не будет, то все пройдет относительно безболезненно», — заключил медик.

Отметим, что 2020 год для актера выдался непростым. Его имя регулярно появляется в новостях — поводами становятся события, происходящие в личной жизни мужчины. Он успел развестись с женой Агатой Муцениеце, с головой окунуться в роман с коллегой по театру Мирославой Карпович, а потом расстаться и с ней. Теперь вот новые неприятности, которые, хочется верить, не отразятся на здоровье актера.

Справка Teleprogramma.pro

Катулин Артем Николаевич, врач травматолог-ортопед, главный врач ПФК ЦСК с 1999 до 2001 года. С 2002 по 2004 года работал главным врачом ФК «Спартак».

Кандидат медицинских наук, офицер Управления «В» («Вымпел») Центра специального назначения Федеральной службы безопасности Российской Федерации. Автор книг о спортивном питании, фармакологии.

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