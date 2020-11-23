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Родительские трудности: Кейт Миддлтон и принц Уильям поговорили о воспитании детей

У герцогов Кембриджских растут трое наследников.

Родительские трудности: Кейт Миддлтон и принц Уильям поговорили о воспитании детей
Кейт Миддлтон и принц Уильям. Фото: Global Look Press

Кейт Миддлтон и принц Уильям воспитывают троих детей. Старшему — принцу Джорджу — в этом году исполнилось семь лет, а младшему — принцу Луи — два года. Есть у герцогов Кембриджских и дочь — пятилетняя принцесса Шарлотта. В своем Instagram Кейт и Уильям опубликовали видео, на котором в режиме онлайн прошла их встреча с отцами, участвующими в благотворительной организации Future Men.

Герцоги Кембриджские
Герцоги Кембриджские на онлайн-встрече с молодыми отцами. Скриншот: instagram.com/kensingtonroyal

Будущие король и королева узнали, с какими трудностями сталкиваются новоиспеченные родители. Выяснилось, что кому-то из них сложно уложить детей спать, другие не могут остановить детский плач.

Напомним, ранее стало известно, что Кейт и Уильям воспитывают своих наследников в строгости. Так, в доме герцогов детям не позволительно разговаривать на громких тонах и много бегать перед сном.

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