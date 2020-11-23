«Главное — Халит в восторге»: Бергюзар Корель без лифа произвела фурор, оголив плечико

Еще в марте Бергюзар Корель родила второго сына. Вместе с мужем актриса из турецкого сериала «1001 ночь» воспитывает мальчиков — Али и Хана. После беременности возлюбленная Халита Эргенча заметно прибавила в весе. Поклонники заметили, что у нее появились растяжки и целлюлит. Такая критика молодую мамочку ничуть не смущала. Она только посмеивалась над фанатами, давая понять, что наслаждается своим семейным счастьем.

На днях Бергюзар произвела фурор в Instagram, смело оголив плечико. Знаменитость позировала в гримерной у зеркала, облачившись в пушистый кардиган. Корель предстала на фото без лифа, соблазнительно блеснув округлостями фигуры.

«Кокетливая, ох уже эти плечики!!», «Фигурка отменная», «Главное — Халит в восторге», «Какая красавица, просто роскошно», «Слишком интимно», «Вами только любоваться», «Замечательная, ваш взгляд такой глубокий и мягкий», «Сразу видно, что муж любит до безумия», «Взгляд счастливой женщины», «Соблазнительно», «Чарующий взгляд», «Декольте сводит с ума», — пишут поклонники на фан-страничке актрисы.

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