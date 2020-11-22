«Захотела и похудела!»: Шубская в микробикини сразила фанатов точеными изгибами тела

Жена хоккеиста Александра Овечкина выглядит так, словно и не рожала. А ведь всего шесть месяцев назад у них появился второй сын - Илюша.

Еще шесть месяцев назад 27-летняя Анастасия Шубская во второй раз стала мамой. Она подарила еще одного сына своему мужу — хоккеисту Александру Овечкину. Теперь в семье двое наследников, как говорят близкие друзья пары — будущие чемпионы. Несмотря на недавние роды, дочка актрисы Веры Глаголевой сумела феноменально похудеть. Модель похвасталась точеной фигурой в мини-бикини, блеснув стройной талией, изящными ножками и красивой линией декольте. Такой фигурке можно только позавидовать, говорят в один голос поклонники Шубской.

«Модница, красавица и просто очаровательная девушка», «Ух, вам очень идет такой купальник», «Захотела и похудела!!», «Восхитительно хороша, милашка», «Какая сладкая у вас фигурка», «Она же только родила?! Как, ну как?», «Саше с вами повезло!!», «Вам можно позавидовать», «У нее точно двое детей?!», «Малыш же еще маленький, как можно так шикарно выглядеть?!», «Это зависть, любим и восхищаемся!!», «Суперская, обожаем вас», — пишут поклонники.

Смотрите также: