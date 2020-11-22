Французский для маленьких: Лиза Галкина в джинсовом сарафане и белых кроссовках предстала в своей спальне

Муж Примадонны заглянул в комнату к наследнице для того, чтобы позаниматься с ней иностранным языком. Именно Максим настоял на том, чтобы двойняшки стали учить французский и даже нанял для них гувернера.

71-летняя Алла Пугачева не скрывает: именно ее муж настоял на том, чтобы двойняшки Гарри и Лиза стали изучать иностранный язык, однако не распространенный английский, а французский. К слову и сам Максим Галкин весьма бегло говорит на этом языке. Теперь малыши секретничают с отцом используя французский, а Примадонна, по ее же признанию, понимает только английский. К слову, внучка Аллы Пугачевой — восьмилетняя Клавдия — учит испанский. В этом ей помогает папа — Михаил Земцов.

На личной страничке в Instagram шоумен Максим Галкин поделился свежими кадрами с наследницей, показав, в чем по загородному особняку ходит их с Аллой дочка. Лиза примерила джинсовый сарафан и белые кроссовки на шнуровке с серебристыми линиями. Ее аутфит дополнила кипенно-белая футболка с принтом. Ведущий программы «Лучше всех!» на Первом канале показал дочку в ее спальной комнате. Сам Максим заглянул к ребенку, чтобы проверить домашнее задание по французскому и узнать, сколько новых слов и выражений выучила Лиза за время урока.

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