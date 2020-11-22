«Обожаю этот снимок»: Рита Дакота показала архивный кадр времен беременности

30-летняя певица рассказала о человеке, с которым прошла через многое.

Поп-исполнительница Рита Дакота опубликовала на личной станице в Instagram архивное фото, представ в интересном положении. Этот памятный кадр певица назвала одним из самых любимых. Дело в том, что на снимке девушка запечатлена не одна, а с лучшей подругой. Она, к слову, была беременной в то же время, что и Дакота.

Избранница актера Федора Белогая рассказала свою историю покорения столицы. Вместе с близкой подругой Рита Дакота прошла проект «Фабрика звезд», снимала квартиру и даже вместе рожала.

«Обожаю этот снимок. Он очень точно описывает нашу с Катей дорогу, которую мы синхронно идем уже четырнадцатый год подряд, рука в руке», — призналась Рита.

«Вместе влюблялись и расставались, вместе забеременели, вместе родили», — вспомнила юные годы Дакота.

Поклонники артистки не удивились истории певицы. Они подчеркнули, что у такого хорошего человека, как Рита, не могло быть другой дружбы:

«Какая вы — Рита, такие у вас и подруги, и друзья. Вы заслужили такой дружбы, потому что сами являетесь такой подругой!», «Вы счастливица Рита, что у вас есть такая подруга!».

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