«После смены»: Максим Виторган встретился с Мариной Александровой

Сын актера Эммануила Виторгана после развода с Ксенией Собчак начал романтические отношения с актрисой Нино Нинидзе. Однако недавно Максим Виторган опубликовал в Stories своего профиля несколько снимков с молодой артисткой — Мариной Александровой. Примечательно, что избранница Виторгана не присоединилась к совместному досугу актеров.

Артист разместил фотографию, на которой видно, как Марина Александрова уезжает вместе с ним после рабочего дня.

«Снимается кино», — коротко ознаменовал фото Виторган.

Затем Максим оставил загадочное послание для Нино Нинидзе. Актер указал ее никнейм и написал «Ну, пожалуйста!».

А дальше Виторган уже показал, с кем провел вечер. Спутницей Максима стала его коллега — Марина Александрова. Вместе актеры решили расслабиться после тяжелой смены.

«Ударница. После работы. Без масла», — подписал фотографию Александровой знаменитость.

Напомним, что Марина Александрова долгое время состояла в гражданском браке с режиссером Андреем Болтенко. А в 2012 году, после рождения сына, вышла за него замуж.

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