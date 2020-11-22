«Наступила зима»: Лена Летучая в утепленном свитере отметилась на прогулке с питомцем

41-летняя телеведущая опубликовала фото с первым снегом в этом году.

Экс-ведущая программы «Ревизорро» присоединилась к флешмобу знаменитостей, которые размещают снимки обновленной столицы. Свежий снег ежегодно приковывает внимание взрослых и детей. Для некоторых в воздухе уже пахнет Новым годом. Российские знаменитости публикуют свои наряженные елки. А кто-то, как Лена Летучая, собирается за подарками для родных и друзей.

Телеведущая рассказала, что обновила свою машину к зиме и готова поехать на ней на шопинг:

«Наш любимый Лексус мы переодели и помчим за подарками. Акита заказала мешок вкусняшек!».

К слову, сама любимица Летучей отметилась на зимней прогулке вместе с ней. Собака знаменитости позировала на фоне снега и автомобиля вместе с хозяйкой.

«А у нас только хорошие новости! Чувствуем мы себя отлично! На улице наступила красивая снежная зима!», — порадовалась Елена.

Поклонникам Летучей понравился не только зимний образ бизнес-леди, но и домашний питомец Елены:

«Собачка — красотка, вся в хозяйку!», « Собачка прелесть», «Собачка очень милая, а глазки какие, прямо влюбляют», «Красотки!», «Собаку такой окраски впервые вижу. Безумно красивая. Вы выбрали прямо по себе. И для себя».

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