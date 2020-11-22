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«Эти изгибы»: Нюша в облегающих лосинах продемонстрировала упругие ягодницы

30-летняя певица показала, в чем предпочитает заниматься спортом.

«Эти изгибы»: Нюша в облегающих лосинах продемонстрировала упругие ягодницы
Нюша похвасталась фигурой. Фото: Instagram.com/nyusha_nyusha

Артистка Нюша, как и многие знаменитости, большое внимание уделяет поддержанию спортивной формы. Недавно в Stories личного аккаунта певицы появился свежий снимок знаменитости в ярких лосинах, которые подчеркнули эффектные формы исполнительницы.

Нюша изящно изгибалась, чтобы наглядно продемонстрировать поклонникам, чего она добилась в спорте. Жена Игоря Сивова приобрела новые ярко-оранжевые брюки для фитнеса. Судя по заявлениям самой Нюши, они еще больше вдохновляют артистку совершенствовать фигуру.

«Эти изгибы, эти линии», — прокомментировала обновку Нюша.

Нюша
Нюша в модных лосинах. Фото: Instagram.com/nyusha_nyusha

Отметим, что поклонники Нюши восхищаются фотографиями знаменитости в купальниках и открытых нарядах. Они часто оставляют певице приятные комментарии:

«Красота неземная!», «Вау! Огонь!», «Красотка!», «Вау! Какая у тебя красивая фигура», «Богиня!», «Секси», «Как всегда, шикарна».

Напомним, что в спортивных начинаниях Нюшу поддерживает и другая певица — Настя Каменских. Недавно девушка рассказала, что занимается бегом по утрам. А также она следит за питанием. Овсянка по утрам позволяет избраннице шоумена Потапа демонстрировать стройное тело.

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