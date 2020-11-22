«По работе»: Сергей Лазарев проводит выходные в Санкт-Петербурге

37-летний артист показал, как его встретили в Северной столице России.

Поп-исполнитель Сергей Лазарев недавно остановился в одном из отелей Санкт-Петербурга. Об этом артист сообщил в Stories личного профиля. Лазарев рассказал, что прилетел в другой город по работе, а позже опубликовал кадры съемочного процесса.

Отметим, что Северная столица России гостеприимно встретила знаменитость. Лазарев похвастался тем, какие подарки и деликатесы ждали его в номере питерского отеля.

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Если жители Санкт-Петербурга были настроены радушно к гостю, то погода северного города не сильно порадовала певца.

«Вчера был по работе в Питере! Давно хотел подняться на колоннаду Исаакиевского собора… Вчера это удалось сделать… Невероятный вид… Невероятный ветер. Задубел!», — признался артист.

Во время самих съемок Сергей тоже не смог согреться, поскольку работал в одном драповом пальто при минусовой температуре.

«Петь на ветру — так себе удовольствие», — заявил Лазарев.

Поклонники исполнителя на такие новости отреагировали с беспокойством:

«Красивый очень! Вы аккуратнее там, берегите себя!», «Вы берегите себя! То поднимаетесь на высоты в холодную погоду, то на снегу голыми ногами ходите», «Сергей Вячеславович, не заболейте! Сейчас нельзя», «Одевайтесь теплее!».

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