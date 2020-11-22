«За наших девочек»: Яна Рудковская с сыном пришла поболеть за спортсменок Евгения Плющенко

В субботу, 21 ноября, завершился соревновательный день среди женщин в одиночном катании на Гран-при России в Москве.

В очередной раз российский триколор возвысился сразу трижды на спортивных соревнованиях в Москве. В субботу, 21 ноября, завершился этап произвольных программ по фигурному катанию среди женщин. Победительницей стала Елизавета Туктамышева. Она обогнала воспитанницу Евгения Плющенко — Алену Косторную. Новая ученица знаменитого фигуриста заняла лишь второе место. А бронза отошла Анастасии Гуляковой.

Несмотря на не совсем удачные выступления Косторной и Трусовой, команда Плющенко поддержала своих спортсменок. В рядах болельщиков оказалась и Яна Рудковская. Вместе с Гном Гномычем она пришла поболеть за российских фигуристок.

«Болели за наших девочек», — сообщила Рудковская в своем аккаунте.

Продюсер отметилась вместе с сыном на ледовой арене в короткой куртке, ботинках и с сумкой от кутюр. Саша Плющенко выбрал тот же бренд, что и мама. Основной деталью в его образе стал берет с надписью Dior. Мама и сын позировали в черных защитных масках на трибунах болельщиков.

Друзья и коллеги Рудковской выразили слова восхищения Яне и Саше, а вот поклонники жены Плющенко не оценили аутфиты знаменитостей.

«Класс!!! А без Dior болели бы?», «Вы очень хорошие, просто сбавьте поток брендовой одежды», «А что маски не от Dior?» — написали подписчики в комментариях под фото.

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