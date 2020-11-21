«Идеальный вечер»: Муцениеце в полосатом джемпере и без макияжа провела время с Крюковым

Актриса вместе с друзьями пришла в гости, где смогла повеселиться не только она, но и ее дети.

Агата Муцениеце теперь является завидной невестой. Девушка рассталась с Павлом Прилучным после почти 10 лет отношений. Актриса теперь живет в своей столичной квартире и воспитывает сына Тимофея и дочку Мию. Звезда сериала «Мажор» тоже участвует в жизни наследников. Он, к слову, уже строит новые отношения с Мирославой Карпович. А вот Агата сосредоточила внимание на работе. Она много снимается, но при этом не перестает мечтать о новой любви.

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Накануне актриса заинтриговала поклонников. Она поделилась снимками из ресторана и заявила, что у нее свидание. Но на следующий день девушка призналась, что просто ужинала с подругой. «И мало того, сегодня я у нее дома. Дети уже познакомились. Нас ждет хорошее будущее», — пошутила Муцениеце. Почти весь день она и другие гости провели у плиты. Константин Крюков нарезал мясо вместе с женой, а Агата помогала чистить морковку. В конце дня они собрались за большим столом.

«Какие все организованные. Молодцы, ну все при деле. Я чищу морковку если что», — похвасталась артистка. «Блин, ну это просто идеальный вечер», — отметила она.

Дети актрисы тоже не скучали. Они прыгали и резвились с другими малышами. В большом казане на огне, разведенном на улице, был приготовлен плов. Также девушки нарезали салаты. Агата смогла развеяться и провести вечер в приятной компании. К слову, она была в джинсах и полосатом джемпере. Даже от макияжа актриса в этот день отказалась, чтобы полностью расслабиться. Напомним, что Крюков недавно пережил тяжелую утрату. Ушла из жизни его бабушка Ирина Скобцева.

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