Лера Кудрявцева нарядила двухлетнюю дочку в стильный пуховой комбинезон для игры в снегу

Телеведущая решила насладиться снежной погодой с мужем и наследницей. Она показала, как они играли в снежки и лепили снеговика.

Лера Кудрявцева уже семь лет состоит в браке с Игорем Макаровым. Девушка не скрывает, что у них большая разница в возрасте. Она не раз слушала по этому поводу упреки, но теперь часто шутит на эту тему. К слову, в 49 лет телеведущая может похвастаться моложавым видом, а также стройной фигурой. Более того, два года назад она подарила избраннику дочку Марию. Она боялась рожать, но все прошло без осложнений.

В последнее время Лера очень занята на работе. Она снимается в нескольких передачах и ведет развлекательные мероприятия. Однако очередной выходной телеведущая посвятила семье. Сначала она приготовила для подросшей наследницы овощи и вареные яйца, а также вела с ней диалог, провоцируя малышку произносить как можно больше слов. «Включи Машу. Нет, нет! Буратино», — потребовала кроха. «Ты уж определись», — отметила Лера. «Не хочу Буратино, хочу Машу. Машу!» — пояснила девочка.

А вечером Кудрявцева и Макаров повели наследницу на прогулку. Девушка облачила свою дочку в стильный пуховой комбинезон голубого цвета с цветочным принтом. Образ дополняла вязаная шапка с двумя меховыми помпонами. «На тебя кину», — предупредила Маша, засмеявшись. Она скатала снежок в руках. «Давай, кидай», — разрешила ей мама.

Потом хоккеист стал катать дочку на санках. Он стал быстро перемещаться, чтобы малышка смогла насладиться катанием. А ближе к ночи они вместе слепили снеговика. Из веток получились ушки, нос из морковки и руки из колосьев пшеницы. К слову, в этот день также погуляла с дочкой Полина Гагарина, как и дочка Эмина Агаларова — Афина.

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