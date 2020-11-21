«Когда я родила»: Марина Газманова показала редкое архивное фото с сыном

Бизнесвумен Марина Газманова разместила на своей странице в сети фотографию из далекого прошлого. На ней Марина держит на руках приемного сына Олега Газманова — Филиппа. Таким снимком дизайнер интерьеров решила поделиться, так как на нее напала ностальгия. Дело в том, что Газманова вместе с подругой готовится к рождению ребенка. Марина собирает подарки для беременной приятельницы и невольно вспоминает себя в первые месяцы после рождения Филиппа.

К слову, сейчас сыну Газмановой 22 года, и он уже состоялся в качестве успешной фотомодели.

Однако, как известно, для родителей дети всегда остаются детьми. Именно поэтому Муравьева-Газманова с удовольствием вспоминает, каким крошечным был сегодняшний молодой человек и завидный жених Филипп.

«Так приятно порадовать подругу перед тем , как она станет мамочкой. Ждем малыша, украшаем комнату и самое главное — намалевываем отличное настроение у мамы», — порадовалась Марина.

Она сообщила, что собирается подарить будущей матери мишку, сшитого на заказ. А также в подарочную коробку знаменитость положила две серебряных погремушки, сделанных по придуманным эскизам.

«Когда я родила детишек, меня также радовали мои девочки всякими приятными мелочами», — призналась Газманова.

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