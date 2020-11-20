«Музыка бомбическая»: постройневшая Пегова в облегающем трико вышла на лед

Историк моды Александр Васильев в своей постоянно колонке для одного из изданий светской хроники говорил о том, что благодаря увлечению хореографией и танцами Ирина Пегова заметно похудела. Как уточнил соведущий Эвелины Хромченко в эфире программы «Модный приговор» на Первом канале, постройневшая актриса к тому же приобрела пластичность в движениях, недостающую грацию.

В Stories микроблога бывшая возлюбленная Дмитрия Орлова поделилась свежими кадрами с репетиционной базы в «Лужниках». На лед она вышла вместе с партнером по шоу «Ледниковый период» Алексеем Тихоновым. В кадре Ирина исполнила несколько дорожек, но поддержки показывать не стала.

Пегова облачилась в комфортный и практичный спортивный костюм с курткой-олимпийкой и облегающим трико. Образ дополнила шапочка и конечно же коньки.

Ранее в беседе с поклонниками актриса призналась, что тренировки отнимают у нее все силы. На это же сетовала и поющая телеведущая Ольга Бузова. При этом Ирина не намерена отказываться от участия в проекте «Ледниковый период», как, впрочем, и возлюбленная шоумена Давида Манукяна.

«Вот тот номер, который мне лично самой очень нравится! Я хочу, чтобы его увидели и оценили! Осталось дождаться… Музыка бомбическая! Мой несменный партнер», — отметила Пегова, комментируя свежие кадры.

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