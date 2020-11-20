«Мое доброе утро»: Орлова запечатлелась на кровати в ночной сорочке

О любви Ольги Орловой к домашним питомцам известно давно. Телеведущая завела четырех собак, с которыми выстроила довольно теплые отношения и даже делит с ними постель. В своем Instagram она опубликовала снимок с домашним любимцем, на котором позировала в ночной сорочке цвета фуксии на тонких бретелях, лежа в кровати.

«Мое доброе утро. Для Аси очень важно лечь так, чтобы обязательно прислониться ко мне», — написала Орлова.

Недавно Ольга съездила в отпуск на Мальдивы, которые в этом ноябре посетили многие российские звезды, включая певицу Славу с семьей, Глюкозу с мужем, Оксану Самойлову и других. В эти дни Мальдивы покоряет Анастасия Волочкова со своим тайным мужчиной.

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