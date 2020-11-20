Стиль и цвет: Кудрявцева в изумрудной блузе и кожаной юбке миди позировала в студии

49-летняя телеведущая Лера Кудрявцева воспитывает двухлетнюю дочку Машу в браке с 33-летним хоккеистом Игорем Макаровым. Звездная блондинка водит малышку на развивающие занятия, а также на балет, и девочка уже достигла серьезных успехов, которыми мама с удовольствием делится в Instagram.

Кудрявцева ведет шоу «Звезды сошлись» и «Секрет на миллион» на НТВ. Каждую неделю к ней в гости приходят знаменитости, готовые пооткровенничать о личном. На этот раз в студии — семья Макарских, Антон и Виктория. Присоединилась к ним актриса Эвелина Бледанс.

Для съемок Кудрявцева выбрала стильный аутфит, состоящий из изумрудной шелковой блузы и кожаной черной юбки длины миди. По яркости телеведущую превзошла только Эвелина Бледанс. Звезда нарядилась в синее платье и шляпу, а колготки выбрала цвета фуксии.

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