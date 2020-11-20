«И айфон новый, и ребенок»: Муцениеце показала беременный живот

Актриса Агата Муцениеце — мама двоих детей. В браке с Павлом Прилучным у девушки родились сын Тимофей, который в этом году пошел в первый класс, и дочка Мия, ей исполнилось четыре годика. После развода с мужем наследники остались жить с мамой, но отец регулярно проводит время с детьми, забирая их к себе на выходные или в поездки.

Накануне Агата Муцениеце заинтриговала поклонников в своих Stories. Девушка поделилась кадрами с беременным животиком. Рядом с ней стоял актер Михаил Пшеничный, который оказался «экранным» мужем Муцениеце. «Ты рад?» — спросила у него актриса, поглаживая животик.

«Ну конечно! Конечно рад! И айфон новый, и ребенок», — ответил коллега.

Оказалось, что по сериалу, в котором снимаются Муцениеце и Пшеничный, они ждут ребенка. И девушка решила запечатлеться на память в интересном положении.

Смотрите также